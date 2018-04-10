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Министерство культуры РФ призвало к бдительности на Венецианской биеннале

По поводу бдительности первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов обратился к комиссару павильона России Семену Михайловскому.

Министерство культуры РФ призвало к бдительности на Венецианской биеннале


Владимир Аристархов напомнил о нынешней очень сложной международной обстановке и попросил уделить особое внимание относительно того, чтобы на биеннале в Венеции не допустить антироссийских выпадов, акций и, в том числе, художественных произведений. Нужно не забывать фиксировать, что там будет происходить.

Семен Михайловский до 2021 года отвечает за павильон как на архитектурной биеннале, так и на биеннале современного искусства.

Относительно тематики экспозиции в павильоне России на архитектурной биеннале, Михайловский сообщил, что нею станут вокзал и железнодорожная станция в рамках проекта, получившего название «Станция «Россия». Одним из партнеров проекта является ОАО «РЖД».

«Свободное пространство» (Freespace) – это уже тема Венецианской архитектурной биеннале 2018 года, которая пройдет с 26 мая по 25 ноября этого года.
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Добавил: George21 Сегодня, 14:15
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