Министерство культуры РФ призвало к бдительности на Венецианской биеннале

Владимир Аристархов напомнил о нынешней очень сложной международной обстановке и попросил уделить особое внимание относительно того, чтобы на биеннале в Венеции не допустить антироссийских выпадов, акций и, в том числе, художественных произведений. Нужно не забывать фиксировать, что там будет происходить.Семен Михайловский до 2021 года отвечает за павильон как на архитектурной биеннале, так и на биеннале современного искусства.Относительно тематики экспозиции в павильоне России на архитектурной биеннале, Михайловский сообщил, что нею станут вокзал и железнодорожная станция в рамках проекта, получившего название «Станция «Россия». Одним из партнеров проекта является ОАО «РЖД».«Свободное пространство» (Freespace) – это уже тема Венецианской архитектурной биеннале 2018 года, которая пройдет с 26 мая по 25 ноября этого года.