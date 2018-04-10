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Ксения Бородина опять нервно ответила на критику ее супруга в Сети

Несколько дней назад пользователи очередной раз решили обсудить вопрос о роде занятий супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова, но телеведущая не смолчала и очень нервно ответила на все критическое замечания.

Уже не первый раз подписчики Ксении язвительно высказываются в адрес ее мужа, который нигде не работает и привык жить за счет своей популярной супруги.

Ксения Бородина опять нервно ответила на критику ее супруга в Сети

Хейтеры не сомневаются, что все заверения Курбана Омарова в своей предпринимательской деятельности ничто иное как миф, а на самом деле он обычный альфонс.

Ксении Бородиной не нравятся такие выводы пользователей Сети и она довольно грубо отвечает всем антифанатам.

Ксения Бородина опять нервно ответила на критику ее супруга в Сети

Очередная волна критики поднялась из-за ремонта, который семья Бородиной затеяла в новом доме. Подписчиков очень взволновало кто его оплачивает, однако Ксения грубо заткнула рот хейтер и пообещала всех «умников» отправить в блок.

«Что-то Ксю в последнее время как с цепи сорвалась…видать не все спокойно в зинкином королевстве», «Сразу видно… пишет «счастливая» женщина!», - обсуждают Бородину фолловеры.

Пользователи поспокойнее рекомендуют Ксении не реагировать так нервно на все замечания антифанов и лучше признаться, что у нее муж альфонс, но зато «в постели бог» и занимается домашним хозяйством.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:26
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