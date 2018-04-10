Ксения Бородина опять нервно ответила на критику ее супруга в Сети
Несколько дней назад пользователи очередной раз решили обсудить вопрос о роде занятий супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова, но телеведущая не смолчала и очень нервно ответила на все критическое замечания.
Уже не первый раз подписчики Ксении язвительно высказываются в адрес ее мужа, который нигде не работает и привык жить за счет своей популярной супруги.
Хейтеры не сомневаются, что все заверения Курбана Омарова в своей предпринимательской деятельности ничто иное как миф, а на самом деле он обычный альфонс.
Ксении Бородиной не нравятся такие выводы пользователей Сети и она довольно грубо отвечает всем антифанатам.
Очередная волна критики поднялась из-за ремонта, который семья Бородиной затеяла в новом доме. Подписчиков очень взволновало кто его оплачивает, однако Ксения грубо заткнула рот хейтер и пообещала всех «умников» отправить в блок.
«Что-то Ксю в последнее время как с цепи сорвалась…видать не все спокойно в зинкином королевстве», «Сразу видно… пишет «счастливая» женщина!», - обсуждают Бородину фолловеры.
Пользователи поспокойнее рекомендуют Ксении не реагировать так нервно на все замечания антифанов и лучше признаться, что у нее муж альфонс, но зато «в постели бог» и занимается домашним хозяйством.
Уже не первый раз подписчики Ксении язвительно высказываются в адрес ее мужа, который нигде не работает и привык жить за счет своей популярной супруги.
Хейтеры не сомневаются, что все заверения Курбана Омарова в своей предпринимательской деятельности ничто иное как миф, а на самом деле он обычный альфонс.
Ксении Бородиной не нравятся такие выводы пользователей Сети и она довольно грубо отвечает всем антифанатам.
Очередная волна критики поднялась из-за ремонта, который семья Бородиной затеяла в новом доме. Подписчиков очень взволновало кто его оплачивает, однако Ксения грубо заткнула рот хейтер и пообещала всех «умников» отправить в блок.
«Что-то Ксю в последнее время как с цепи сорвалась…видать не все спокойно в зинкином королевстве», «Сразу видно… пишет «счастливая» женщина!», - обсуждают Бородину фолловеры.
Пользователи поспокойнее рекомендуют Ксении не реагировать так нервно на все замечания антифанов и лучше признаться, что у нее муж альфонс, но зато «в постели бог» и занимается домашним хозяйством.