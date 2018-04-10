Jaguar в 2021 году выпустит «убийцу» Porsche Cayenne

В модельном ряду Jaguar новинка станет четвёртым по счёту кроссовером. Стоимость Jaguar J-Pace составит не менее 80 000 фунтов стерлингов. За разработку нового представителя SUV-сегмента разработчиков компании Jaguar побудил успех моделей F-Pace и E-Pace.Новый кроссовер Jaguar J-Pace наряду с архитектурой позаимствует у Range Rover и гибридный силовой агрегат. При этом автомобиль получит совершенно новый стиль. Ожидается, что Jaguar J-Pace выйдет в 2021 году.В будущем году бренд Jaguar намерен вывести на рынок обновлённую версию F-Pace, а также представить новое поколение XJ. Предполагается, что новинка превратиться в удлинённый седан и получит полностью электрический агрегат.