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Полноприводную Tesla Model 3 выпустят в июле этого года

Илон Маск - глава компании Tesla, в рамках своего официального аккаунта в Twitter заявил о скором представлении Model 3, оснащённой двойной силовой установкой. Эта модель получит новый дизайн интерьера.

Полноприводную Tesla Model 3 выпустят в июле этого года


Маск сообщил, что бренд собирается выпустить особую версию Model 3. Она получит необычный спаренный силовой агрегат и новый салон. Салон авто выполнят в белом цвете. Презентация версии произойдет в июле. Тогда же должны начаться продажи новинки. Пока стоимость авто неизвестна. Продажи версии Tesla Model 3 начались в прошедшем году. Хотя авто на ранней стадии оказалось проблемным, появление его очень ждали. Это можно увидеть из количества предзаказов.

Транспортное средство работает полностью на электрическом силовом агрегате, который довольно мощный, чтобы обеспечить максимальную скорость в 210 км/ч. Разгон до первой сотни модель Tesla Model 3 осуществляет за 5,6 сек. Батарея на одном заряде обеспечивает 355 км пути.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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