Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора Шароварова, брошенных ради Александры Шевы

Еще две недели назад Шева рыдала от любви к Араю Чобанян и даже была готова уйти с проекта ради него, но вскоре передумала, так как на телестройке появился новенький – Виктор Шароваров.Теперь Саша обласкана вниманием Виктора и даже готовится выйти за него замуж, причем не только по «сейшельским» традициям, но и в Москве.Однако ни Шева, ни Шароваров оказались неидеальны, за Периметром Виктора ожидают жена и брошенные дети и многим непонятно, печется ли мужчина об их благополучии или отделывается только алиментами.Пользователи осудили поведение Шароварова за то, что он променял родную супругу, родившую ему двух детей, на красавицу Сашу Шеву с сомнительной репутацией.