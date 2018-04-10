Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора Шароварова, брошенных ради Александры Шевы
Несколько дней назад поклонники реалити-шоу «Дом-2» нашли снимки супруги и двух детей Виктора Шароварова, которых он бросил ради отношений с Александрой Шевой.
Еще две недели назад Шева рыдала от любви к Араю Чобанян и даже была готова уйти с проекта ради него, но вскоре передумала, так как на телестройке появился новенький – Виктор Шароваров.
Теперь Саша обласкана вниманием Виктора и даже готовится выйти за него замуж, причем не только по «сейшельским» традициям, но и в Москве.
Однако ни Шева, ни Шароваров оказались неидеальны, за Периметром Виктора ожидают жена и брошенные дети и многим непонятно, печется ли мужчина об их благополучии или отделывается только алиментами.
Пользователи осудили поведение Шароварова за то, что он променял родную супругу, родившую ему двух детей, на красавицу Сашу Шеву с сомнительной репутацией.
Еще две недели назад Шева рыдала от любви к Араю Чобанян и даже была готова уйти с проекта ради него, но вскоре передумала, так как на телестройке появился новенький – Виктор Шароваров.
Теперь Саша обласкана вниманием Виктора и даже готовится выйти за него замуж, причем не только по «сейшельским» традициям, но и в Москве.
Однако ни Шева, ни Шароваров оказались неидеальны, за Периметром Виктора ожидают жена и брошенные дети и многим непонятно, печется ли мужчина об их благополучии или отделывается только алиментами.
Пользователи осудили поведение Шароварова за то, что он променял родную супругу, родившую ему двух детей, на красавицу Сашу Шеву с сомнительной репутацией.