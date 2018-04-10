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Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора Шароварова, брошенных ради Александры Шевы

Несколько дней назад поклонники реалити-шоу «Дом-2» нашли снимки супруги и двух детей Виктора Шароварова, которых он бросил ради отношений с Александрой Шевой.

Еще две недели назад Шева рыдала от любви к Араю Чобанян и даже была готова уйти с проекта ради него, но вскоре передумала, так как на телестройке появился новенький – Виктор Шароваров.

Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора Шароварова, брошенных ради Александры Шевы

Теперь Саша обласкана вниманием Виктора и даже готовится выйти за него замуж, причем не только по «сейшельским» традициям, но и в Москве.

Однако ни Шева, ни Шароваров оказались неидеальны, за Периметром Виктора ожидают жена и брошенные дети и многим непонятно, печется ли мужчина об их благополучии или отделывается только алиментами.

Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора Шароварова, брошенных ради Александры Шевы

Пользователи осудили поведение Шароварова за то, что он променял родную супругу, родившую ему двух детей, на красавицу Сашу Шеву с сомнительной репутацией.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:37
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