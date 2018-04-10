Новости «Дома-2»: Степан Меньщиков собирается бороться за сердце Бузовой; Гобозов и Жарикова заговорили о детях

[b][/b]Недавно стало известно, что знаменитая ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова захотела найти свою любовь с помощью телешоу «Замуж за Бузову».По предварительной информации в проекте примут участие 15 мужчин, а поклонники уже предположили, что в ток-шоу даже поучаствует кто-то из бывших звезд скандальной телестройки. И это действительно оказалось именно так.В последнее время Ольга частенько жаловалась на отсутствие своей личной жизни. Девушка очень хочет встретить понимающего и любящего, достойного мужчину.Пользователи Сети только начали строить ироничные предположения, что в числе участников окажутся неудачники, олигархи и даже бывшие домовцы, как сразу отозвался один из них. В свое время известный Степан Меньщиков уже пытался заполучить расположение Ольги Бузовой, когда еще находился в составе героев телестройки. Сейчас же мужчина захотел снова испытать судьбу, однако большинство поклонников не верят в его искренность.Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова поделилась с поклонниками, что она и ее возлюбленный Саша Гобозов уже подумывают о потомстве и даже придумывают имена будущим детям. По словам Ольги, Александр – мужчина ее мечты, они хорошо проводят время вдвоем и имеют одни цели.Изначально в их отношения не верил никто, однако именно Жарикова стала ухаживать за больным мужчиной, когда все его избранницы захотели быстренько от него избавиться. Затем пара решила поучаствовать в проектном конкурсе «Свадьба на миллион».Как сообщили молодые люди, если они одержат победу в конкурсе, то готовы жениться и завести детей.