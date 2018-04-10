Депардье исполнит песни Высоцкого на русском языке

Концерт пройдет в честь 80-летия Владимира Семеновича, который родился в 1938 году, 25 января, в Москве.Представитель организаторов концерта передает слова Депардье о том, что знаменитый француз давно мечтал поработать с текстами Высоцкого.По прошествии многих лет Жерар с восторгом отзывается о творчестве Владимира Высоцкого и жалеет, что не все творческие планы были осуществлены. В 1970-е годы он даже согласился на безгонорарной основе исполнить роль в кинофильме «Венские каникулы» по сценарию Высоцкого.Поэтому он с удовольствием примет участие в концерте «Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки», чтобы на французском и русском исполнить незабываемые песни незабываемого барда.Московский концерт запланирован на апрель