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Депардье исполнит песни Высоцкого на русском языке

В Москве ожидается выступление французского актера Жерара Депардье, где он споет песни советского поэта, певца и актера Владимира Высоцкого на русском и французском языках.

Депардье исполнит песни Высоцкого на русском языке


Концерт пройдет в честь 80-летия Владимира Семеновича, который родился в 1938 году, 25 января, в Москве.

Представитель организаторов концерта передает слова Депардье о том, что знаменитый француз давно мечтал поработать с текстами Высоцкого.

По прошествии многих лет Жерар с восторгом отзывается о творчестве Владимира Высоцкого и жалеет, что не все творческие планы были осуществлены. В 1970-е годы он даже согласился на безгонорарной основе исполнить роль в кинофильме «Венские каникулы» по сценарию Высоцкого.

Поэтому он с удовольствием примет участие в концерте «Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки», чтобы на французском и русском исполнить незабываемые песни незабываемого барда.

Московский концерт запланирован на апрель
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dzen / Общество / Культура
Добавил: George21 Сегодня, 13:30
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