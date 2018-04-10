Volkswagen в преддверии дебюта рассекретил новый седан Lavida Plus

Автомобиль Volkswagen Lavida Plus построен на современной платформе MQB. По своим размерам новый седан превосходит своих предшественников. В оснащение новинки входит полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем, запуск двигателя с кнопки, адаптивный круиз-контроль, автономная парковка и другие функции.В моторную гамму нового седана входит атмосферный агрегат объёмом 1,5 литра, генерирующий 116 лошадиных сил, а также два турбомотора ёмкостью 1,2 и 1,4 литра производительностью 116 и 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит «механика» на 5 или 6 ступеней или «робот» DSG на 7 скоростей.