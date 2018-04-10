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Volkswagen в преддверии дебюта рассекретил новый седан Lavida Plus

Компания Volkswagen в преддверии дебюта рассекретила седан Lavida новой генерации, предназначенный для китайского рынка. Новый автомобиль под названием Lavida Plus представят публике 25 апреля в Пекине.

Volkswagen в преддверии дебюта рассекретил новый седан Lavida Plus


Автомобиль Volkswagen Lavida Plus построен на современной платформе MQB. По своим размерам новый седан превосходит своих предшественников. В оснащение новинки входит полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем, запуск двигателя с кнопки, адаптивный круиз-контроль, автономная парковка и другие функции.

В моторную гамму нового седана входит атмосферный агрегат объёмом 1,5 литра, генерирующий 116 лошадиных сил, а также два турбомотора ёмкостью 1,2 и 1,4 литра производительностью 116 и 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит «механика» на 5 или 6 ступеней или «робот» DSG на 7 скоростей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:15
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