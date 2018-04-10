Евгения Феофилактова опасается блокировать обезумевшую подписчицу

Фанатка со странным ником «лобочек» уже давно донимает бывшую супругу Антона Гусева, а также пишет нескромные комментарии Instagram ее сына.Фолловеры не сомневаются, что за странным ником скрывается психически нездоровый человек, которого Евгения не зря опасается.Тот факт, что Феофилактова до сих пор не заблокировала «маньяка», пользователи расценивают как страх молодой мамы за жизнь своих близких, так как «лобочек» может принести существенный вред в реальной жизни.