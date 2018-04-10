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Евгения Феофилактова опасается блокировать обезумевшую подписчицу

Несколько дней назад пользователи Instagram предположили, что экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова опасается блокировать одну из подписчиц, которая может представлять угрозу ей самой и сыну Даниэлю.

Фанатка со странным ником «лобочек» уже давно донимает бывшую супругу Антона Гусева, а также пишет нескромные комментарии Instagram ее сына.

Евгения Феофилактова опасается блокировать обезумевшую подписчицу

Фолловеры не сомневаются, что за странным ником скрывается психически нездоровый человек, которого Евгения не зря опасается.

Евгения Феофилактова опасается блокировать обезумевшую подписчицу

Тот факт, что Феофилактова до сих пор не заблокировала «маньяка», пользователи расценивают как страх молодой мамы за жизнь своих близких, так как «лобочек» может принести существенный вред в реальной жизни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:24
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