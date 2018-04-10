Издательство «Просвещение», Ольги Васильевой находящееся в оффшоре не смогло пробиться в государственный образовательный стандарт
Глава Минобразования РФ Ольгу Васильеву потерпела поражение в борьбе за утверждение нового Федерального государственного образовательного стандарта.
При исследовании ФГОСа по литературе выяснилось, что он полностью соответствует учебнику В.Я.Коровиной по литературе (издается «Просвещением»).
Как считает бывший глава «Просвещения» (в то время государственного) академика Александра Кондакова, существует прямая связь между затратами бюджета и сужением списка учебников. Если речь идет о сокращунии количества учебников до одного-двух, то с таким же успехом можно оставить один лекарственный препарат от сердца во всех аптеках. Уменьшение Федерального спровоцировало рост цен на учебники почти в 2 раза.
В парламенте академик Кондаков в ходе слушаний на тему новых ФГОС потребовал провести проверку действия Васильевой на коррупцию. В ведомстве уже работает комиссия, которую направила Ольга Голодец. Такая же комиссия проведет проверку и в РАО, и скорее всего,
обстоятельств принятия на работу заместителя главы а РАО Виктора Басюка (бывший работник «Просвещения», фигурант дела о хищениях в Минобразования Иркутской области).
Именно Басюк зачищает конкурентов «Просвещения» и проводит рутинную работу по сокращению Федерального списка учебников. Общая стоимость таких услуг команды министра оценивают в 600 млн рублей. Лоббированием процесса через региональные отделения АССУЛ и Общественную палату занимается Людмила Дудова.
Целью такой деятельности является устранить из списка учебников небольшие издательства, которые предоставляют преподавателям возможность выбрать разные методы обучения учеников. Фактически идет монополизация рынка учебников.
После дополнительной экспертизы идут попытки исключить такие востребованные учебники, как пособие по биологии и географии, а также по химии.
Фактически, когда в силу вступят результаты дополнительной экспертизы, АО «Просвещение» монополизирует ряд предметов путем устранения издательств-конкурентов.
Издательство «Просвещение» может установить монополию по таким предметам, как литература, изобразительное искусство и музыка. Экспертизу прошли только учебники, которые выпускает это издательство.
Кроме этого, в школах почти полностью будут монополизированы такие дисциплины, как обществознание, география, математика, история, литература, русский язык, химия.
При этом к дополнительной экспертизе привлекались эксперты более низкой квалификации, чем участники научной и педагогической экспертизы в 2016—2017 годах.
Российская академия наук в своем письме Ольге Васильевой потребовала создать независимый третейский суд для рассмотрения споров по экспертным заключениям и ситуаций при наличии конфликта интересов. Остается надежда, что третейский суд в ближайшее время начнут свою работу.
Источник: volgasib.ru
При исследовании ФГОСа по литературе выяснилось, что он полностью соответствует учебнику В.Я.Коровиной по литературе (издается «Просвещением»).
Как считает бывший глава «Просвещения» (в то время государственного) академика Александра Кондакова, существует прямая связь между затратами бюджета и сужением списка учебников. Если речь идет о сокращунии количества учебников до одного-двух, то с таким же успехом можно оставить один лекарственный препарат от сердца во всех аптеках. Уменьшение Федерального спровоцировало рост цен на учебники почти в 2 раза.
В парламенте академик Кондаков в ходе слушаний на тему новых ФГОС потребовал провести проверку действия Васильевой на коррупцию. В ведомстве уже работает комиссия, которую направила Ольга Голодец. Такая же комиссия проведет проверку и в РАО, и скорее всего,
обстоятельств принятия на работу заместителя главы а РАО Виктора Басюка (бывший работник «Просвещения», фигурант дела о хищениях в Минобразования Иркутской области).
Именно Басюк зачищает конкурентов «Просвещения» и проводит рутинную работу по сокращению Федерального списка учебников. Общая стоимость таких услуг команды министра оценивают в 600 млн рублей. Лоббированием процесса через региональные отделения АССУЛ и Общественную палату занимается Людмила Дудова.
Целью такой деятельности является устранить из списка учебников небольшие издательства, которые предоставляют преподавателям возможность выбрать разные методы обучения учеников. Фактически идет монополизация рынка учебников.
После дополнительной экспертизы идут попытки исключить такие востребованные учебники, как пособие по биологии и географии, а также по химии.
Фактически, когда в силу вступят результаты дополнительной экспертизы, АО «Просвещение» монополизирует ряд предметов путем устранения издательств-конкурентов.
Издательство «Просвещение» может установить монополию по таким предметам, как литература, изобразительное искусство и музыка. Экспертизу прошли только учебники, которые выпускает это издательство.
Кроме этого, в школах почти полностью будут монополизированы такие дисциплины, как обществознание, география, математика, история, литература, русский язык, химия.
При этом к дополнительной экспертизе привлекались эксперты более низкой квалификации, чем участники научной и педагогической экспертизы в 2016—2017 годах.
Российская академия наук в своем письме Ольге Васильевой потребовала создать независимый третейский суд для рассмотрения споров по экспертным заключениям и ситуаций при наличии конфликта интересов. Остается надежда, что третейский суд в ближайшее время начнут свою работу.
Источник: volgasib.ru
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:19