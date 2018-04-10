Ради стройной фигуры Ким Кардашьян живет в тренажерном зале

Чтобы ситуация больше не повторилась, и Ким выглядела даже без фоторедактора идеально, 38-летняя знаменитость проводит очень много времени в тренажерном зале.По заверениям Кардашьян, ее талия равна всего 50 см и это при 99-сантиметровых бедрах, но не все поклонники склонны ей верить, потому что на фото от папарацци женщина в купальнике оказалась намного полнее, а сама кожа дряблой и «целлюлитной».Супруга Канье Уэста страшится повторения этой ситуации и для того чтобы выглядеть молодо и подтянуто даже если ее застигнут врасплох, Ким Кардашьян старается на тренажерах.Один из подписчиков в Twitter выразил надежду, что в скором времени многодетная мать опубликует свежие «честные» фото в открытых купальниках и Ким дала понять, что больше ее внезапно застать будет невозможно.