«Не гонись за Бузовой!»: Хейтеры жестко раскритиковали очередную нескромную фотографию Ольги Орловой

«Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться своими чувствами!!! #паулокоэльо», - подписала фото Ольга.

«Удали! Страшно прям! Не гонись за бузовой! Ты не такая. Ты чистая!», «Я в шоке, уже не знаете, как привлечь к себе внимание, пипец», «Е- моееее!!!Вас кто-то из Дома 2 укусил???!», «Ольга это ужасный наряд!! Вы в нем совсем не смотритесь! Очень вульгарно и не по возрасту!», «Неожиданно... Вульгарно... Неприятно удивила Оля... Ля...», - пишут хейтеры.



Многие пользователи Сети давно начали замечать, что чем больше Ольга работает в стенах скандального реалити-шоу, тем более смелыми и неприличными становятся ее фото.Нужно сказать, что ранее почти каждую фотографию Орловой в бикини сопровождало большое количество лайков и восторженных комментарием. Тем не менее, не на этот раз. Ведь, по словам фолловеров, купальники Ольги стали более открытыми, что, как оказалось, не очень нравится ее поклонникам.Несколько часов назад телеведущая опубликовала в личном микроблоге новый снимок, на котором блондинка запечатлена в купальнице черного цвета. Несмотря на то, что купальник сдельный, он мало что прикрывает, а поза Орловой и вовсе шокировала буквально всех недоброжелателей.Отметим, что несмотря на количество лайков, число которых уже сейчас почти достигло 40 тысяч, количество недоброжелательных высказываний все-таки не меньше.