Компания Chevrolet обновила спорткар Camaro

В частности, Chevrolet Camaro 2019 года в кузове купе и кабриолет получил переработанные бамперы, иную решётку радиатора, рельефный капот, светодиодную оптику и оригинальные 20-дюймовые легкосплавные диски.В моторную гамму автомобиля Chevrolet Camaro входит двигатель V8 объём 6,2 литра производительностью 461 лошадиную силу. Работает агрегат на пару с новой автоматической трансмиссией на 10 диапазонов. Также в линейке Camaro появился турбомотор Turbo 1LE ёмкостью 2,0 литра мощностью 278 лошадиных сил.Обновлённый Chevrolet Camaro с двигателем Turbo 1LE разработчики оснастили увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости и перенастроенной подвеской, а также спортивными сиденьями, рулевым колесом с оплёткой из замши и тормозами Brembo.В оснащение обновлённого Chevrolet Camaro входит продвинутая мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и другие функции.