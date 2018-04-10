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Компания Chevrolet обновила спорткар Camaro

Компания Chevrolet выложила в сеть фотографии обновлённой модели Camaro. Спорткар получил современное оснащение и видоизменённый внешний дизайн.

Компания Chevrolet обновила спорткар Camaro


В частности, Chevrolet Camaro 2019 года в кузове купе и кабриолет получил переработанные бамперы, иную решётку радиатора, рельефный капот, светодиодную оптику и оригинальные 20-дюймовые легкосплавные диски.

В моторную гамму автомобиля Chevrolet Camaro входит двигатель V8 объём 6,2 литра производительностью 461 лошадиную силу. Работает агрегат на пару с новой автоматической трансмиссией на 10 диапазонов. Также в линейке Camaro появился турбомотор Turbo 1LE ёмкостью 2,0 литра мощностью 278 лошадиных сил.

Обновлённый Chevrolet Camaro с двигателем Turbo 1LE разработчики оснастили увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости и перенастроенной подвеской, а также спортивными сиденьями, рулевым колесом с оплёткой из замши и тормозами Brembo.

В оснащение обновлённого Chevrolet Camaro входит продвинутая мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и другие функции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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