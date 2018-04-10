В Ингушетии неизвестные расстреляли автомобиль с водителем

По информации регионального управления МВД, нападение произошло в ночь на 10 апреля в селе Экажево Назрановского района.Из официального сообщения пресс-службы управления МВД следует, что неустановленные лица произвели выстрелы в машину, за рулем которой находился 30-летний местный житель. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.Кстати, нападавшие тоже были на автомобиле Lada Priora, но серебристого цвета, на которой и скрылись с места преступления.