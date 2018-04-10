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В Ингушетии неизвестные расстреляли автомобиль с водителем

Из огнестрельного оружия в Ингушетии был расстрелян автомобиль Lada Priora с водителем. Полиция разыскивает неизвестных, в связи с этим в республике объявлен план «Перехват».

В Ингушетии неизвестные расстреляли автомобиль с водителем


По информации регионального управления МВД, нападение произошло в ночь на 10 апреля в селе Экажево Назрановского района.

Из официального сообщения пресс-службы управления МВД следует, что неустановленные лица произвели выстрелы в машину, за рулем которой находился 30-летний местный житель. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Кстати, нападавшие тоже были на автомобиле Lada Priora, но серебристого цвета, на которой и скрылись с места преступления.
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Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 12:45
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