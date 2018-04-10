Ирина Пинчук стала участницей «Дома-2» из-за тяжелой жизни

«Мое желание изменить жизнь было настолько огромным, что я твёрдо решила все бросить и улететь. Как видите не зря», - рассказала экс-участница телестройки.

Девушка призналась, что в ее родном Брянске очень тяжелой найти работу, а потому она решила попытать удачу, отправив анкету на «Дом-2». После того, как ее кандидатуру отобрали, Ирина сразу уволилась с работы и стала собирать чемоданы.Пинчук призналась, что было страшно увольняться, и в случае неудачи через неделю вернуться домой, заняв место среди безработных.Она посоветовала своим поклонникам не бояться и отбросить все плохие мысли, а просто сделать шаг и изменить свою жизнь. А, в том случае, если так не нравится проект «Дом-2», то стоит попробовать силы на «Холостяке».К слову, по ее словам, Ирина буквально каждый день думает о том, как кардинально изменилась ее жизнь, и что сделала все правильно.