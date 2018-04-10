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Ирина Пинчук стала участницей «Дома-2» из-за тяжелой жизни

Знаменитая экс-участница одиозного проекта «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала в своем микроблоге, что в своем время решила стать участницей телестройки из-за трудного финансового положения и не жалеет об этом.

Ирина Пинчук стала участницей «Дома-2» из-за тяжелой жизни

Девушка призналась, что в ее родном Брянске очень тяжелой найти работу, а потому она решила попытать удачу, отправив анкету на «Дом-2». После того, как ее кандидатуру отобрали, Ирина сразу уволилась с работы и стала собирать чемоданы.

Пинчук призналась, что было страшно увольняться, и в случае неудачи через неделю вернуться домой, заняв место среди безработных.

«Мое желание изменить жизнь было настолько огромным, что я твёрдо решила все бросить и улететь. Как видите не зря», - рассказала экс-участница телестройки.

Она посоветовала своим поклонникам не бояться и отбросить все плохие мысли, а просто сделать шаг и изменить свою жизнь. А, в том случае, если так не нравится проект «Дом-2», то стоит попробовать силы на «Холостяке».

К слову, по ее словам, Ирина буквально каждый день думает о том, как кардинально изменилась ее жизнь, и что сделала все правильно.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:45
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