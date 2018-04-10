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Ольга Орлова возмутила поклонников новым откровенным снимком

Знаменитая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова решила продемонстрировать поклонникам, что в свои 40 может легко составить конкуренцию даже молодым и привлекательным участницам телепроекта. Вот только фанаты были возмущены новым откровенным фото телеведущей.

Ольга Орлова возмутила поклонников новым откровенным снимком

Известная наставница телестройки в личном микроблоге опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала свою превосходную фигуру в купальнике. К слову, возмущенные Интернет-пользователи посчитали, что женщине в бальзаковском возрасте нужно вести себя приличнее, а не публиковать в Сети подобные фото, показывая свою худобу.

«Смело, что больше нечем удивить?», «Для чего делать из себя старую доступную женщину, не красиво за 45 уже так выставлять себя», «Нет слов…некрасивое фото!!!», - написали фолловеры в комментариях.

Возмущенные фанаты в частности отметили чрезмерную худобу девушки. Они подчеркнули, что данный снимок их скорее отталкивает, чем привлекает.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:21
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