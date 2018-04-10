Ольга Орлова возмутила поклонников новым откровенным снимком

«Смело, что больше нечем удивить?», «Для чего делать из себя старую доступную женщину, не красиво за 45 уже так выставлять себя», «Нет слов…некрасивое фото!!!», - написали фолловеры в комментариях.

Известная наставница телестройки в личном микроблоге опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала свою превосходную фигуру в купальнике. К слову, возмущенные Интернет-пользователи посчитали, что женщине в бальзаковском возрасте нужно вести себя приличнее, а не публиковать в Сети подобные фото, показывая свою худобу.Возмущенные фанаты в частности отметили чрезмерную худобу девушки. Они подчеркнули, что данный снимок их скорее отталкивает, чем привлекает.