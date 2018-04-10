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В обучении водителей в России нашлись серьезные ошибки

При обучении водителей России первой медпомощи при ДТП допускаются серьезные ошибки, на которые недавно указали медицинские работники.
В обучении водителей в России нашлись серьезные ошибки


Медики обнаружили, что в том материале, который преподается будущим водителям, есть серьезные ошибки. Это касается той части, где преподают способы оказания первой медпомощи при авариях. Например, в автошколе обучают при открытом переломе с артериальным кровотечением накладывать пострадавшему жгут над раной на месте перелома. Но Минздрав предупреждает, что подобные манипуляции могут лишь обострить и без того нелегкое состояние пациента.

Бывало и такое, что преподаватель рассказывал слушателям, как отвечать, чтобы сдать экзамен, но тут же предупреждал, что в реальности следует делать совершенно по-другому.

Теперь госавтоинспекция в существенном объеме корректирует экзаменационные билеты для студентов автошкол. Модификации затронули вопросы по определению состояния пострадавшего (жив он или мертв), извлечению инородного тела из дыхательных путей, помощи при термическом ожоге, методике сердечно-легочной реанимации, извлечения пострадавшего из машины.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:15
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