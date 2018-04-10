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Принц Гарри и Меган Маркл предпочли свадебным подаркам благотворительность

Скоро состоится бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Пара вместо свадебных подарков заказала на собственную свадьбу перечислить эти средства на благотворительность.

Принц Гарри и Меган Маркл предпочли свадебным подаркам благотворительность


Кенсингтонский дворец выступил с заявлением, согласно которому жених благородных кровей и его невеста попросили всех, кто хочет поздравить их с днем свадьбы, деньги на подарки отдать на благотворительность. И опубликовал перечень из 7 фондов, куда можно пожертвовать средства. Отдельной строкой подчеркивается, что ни один из них не имеет официального отношения к этим организациям.

Гарри и Меган выбирали эти организации, останавливаясь на тех проблемах, к которым неравнодушны и они. Так что выполняя их волю и жертвуя деньги, люди внесут свой вклад в расширение прав женщин, заботу о морском побережье и окружающей среде, спорт для улучшения соцклимата, жизнь бездомных, ВИЧ и армию.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:45
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