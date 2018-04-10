Принц Гарри и Меган Маркл предпочли свадебным подаркам благотворительность

Кенсингтонский дворец выступил с заявлением, согласно которому жених благородных кровей и его невеста попросили всех, кто хочет поздравить их с днем свадьбы, деньги на подарки отдать на благотворительность. И опубликовал перечень из 7 фондов, куда можно пожертвовать средства. Отдельной строкой подчеркивается, что ни один из них не имеет официального отношения к этим организациям.Гарри и Меган выбирали эти организации, останавливаясь на тех проблемах, к которым неравнодушны и они. Так что выполняя их волю и жертвуя деньги, люди внесут свой вклад в расширение прав женщин, заботу о морском побережье и окружающей среде, спорт для улучшения соцклимата, жизнь бездомных, ВИЧ и армию.