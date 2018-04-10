Павла Табакова обвиняют в цинизме

Недавно опубликованным в Instagram снимком Табаков-младший вызвал на свою голову шквал негатива со стороны интернет-общественности. На снимке начинающий актер запечатлел ровно половину своего лица. Лоб и шея у него густо измазаны чем-то, похожим на кровь.Многие подписчики посчитали такое фото неуместным в свете последних трагических событий в их семье и разразились критикой. Иногда эта критика принимала нецензурные формы. Однако нашлось немало почитателей молодого Табакова, кто по очень скудным подписям в виде хэштегов понял о чем идет речь. Они постарались поддержать его теплыми словами и объясняли оппонентам, что этот снимок – просто роль из фильма по роману Пелевина, где актер занят в съемках.