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Павла Табакова обвиняют в цинизме

Павла Табакова, недавно потерявшего своего знаменитого отца, хейтеры обвинили в несоблюдение должным образом траура по умершему.

Павла Табакова обвиняют в цинизме


Недавно опубликованным в Instagram снимком Табаков-младший вызвал на свою голову шквал негатива со стороны интернет-общественности. На снимке начинающий актер запечатлел ровно половину своего лица. Лоб и шея у него густо измазаны чем-то, похожим на кровь.

Многие подписчики посчитали такое фото неуместным в свете последних трагических событий в их семье и разразились критикой. Иногда эта критика принимала нецензурные формы. Однако нашлось немало почитателей молодого Табакова, кто по очень скудным подписям в виде хэштегов понял о чем идет речь. Они постарались поддержать его теплыми словами и объясняли оппонентам, что этот снимок – просто роль из фильма по роману Пелевина, где актер занят в съемках.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:30
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