Ирина Цывина рассказала сенсационные подробности о своем покойном муже

По словам вдовы, Александр Благонравов был болен СПИДом. Дама, называвшая себя его любовницей и его пасынок активно подпаивали бизнесмена спиртным. Именно эту парочку актриса обвиняет в смерти Благонравова. По ее словам, болезнь забрала у него силы, он очень изменился, по этим причинам бессмысленно говорить о его любовнице.Сейчас же Ирина Цывина состоит в счастливых отношениях с Денисом Сердюковым, своим коллегой по цеху. Со стороны Ирины к мужчине полное доверие и планы о совместном ребенке. Женщина настолько ему доверяет, что оформила на Дениса гендоверенность и переписала все имущество. Целью подобного поступка была возможность для Дениса Сердюкова представлять интересы женщины в суде. Если же такой необходимости не будет, актер пообещал ликвидировать все документы.