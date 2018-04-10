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Ирина Цывина рассказала сенсационные подробности о своем покойном муже

Российская актриса Ирина Цывина, бывшая жена Евгения Евстигнеева, на программе Андрея Малахова рассказывала о том, как она живет, с кем она живет, а также поделилась интересными подробностями из жизни Александра Благонравова – своего четвертого мужа-бизнесмена.
Ирина Цывина рассказала сенсационные подробности о своем покойном муже


По словам вдовы, Александр Благонравов был болен СПИДом. Дама, называвшая себя его любовницей и его пасынок активно подпаивали бизнесмена спиртным. Именно эту парочку актриса обвиняет в смерти Благонравова. По ее словам, болезнь забрала у него силы, он очень изменился, по этим причинам бессмысленно говорить о его любовнице.

Сейчас же Ирина Цывина состоит в счастливых отношениях с Денисом Сердюковым, своим коллегой по цеху. Со стороны Ирины к мужчине полное доверие и планы о совместном ребенке. Женщина настолько ему доверяет, что оформила на Дениса гендоверенность и переписала все имущество. Целью подобного поступка была возможность для Дениса Сердюкова представлять интересы женщины в суде. Если же такой необходимости не будет, актер пообещал ликвидировать все документы.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15
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