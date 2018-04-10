Конце 2018 года определен сроком проведения в России аукциона на частоты для 5G
Дата проведения аукциона на покупку частот 5G была названа в России. Запланированы торги на конец 2018 года. Как известно из сообщений руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова, в настоящее время, продолжается комплекс подготовительных мероприятий.
По времени, данная процедура регламентированную соответствующей нормативной базой, и может занять от 7 до 9-ти месяцев. О сумме средств, полученной в результате аукциона, в настоящее время не сообщается. Как рассказал Никифоров, не смотря на то, что уже прописана начальная стоимость, практика показывает на многократное возрастание ценников.
Отмечается, что еще не утверждены доступные частоты для 5G в полноценной мере. Но это не мешает полноценному тестированию сетей. 5G начнет свою работу в России по планам, предусмотренным программой «Цифровая экономика».
Проведение подготовительных работ по созданию единого оператора, запланированы на начало лета. По определению доступных диапазонов уже определяется Госкомиссия по радиочастотам. Полный старт всего объема работ сетей 5G запланирован к 2020 году.
По времени, данная процедура регламентированную соответствующей нормативной базой, и может занять от 7 до 9-ти месяцев. О сумме средств, полученной в результате аукциона, в настоящее время не сообщается. Как рассказал Никифоров, не смотря на то, что уже прописана начальная стоимость, практика показывает на многократное возрастание ценников.
Отмечается, что еще не утверждены доступные частоты для 5G в полноценной мере. Но это не мешает полноценному тестированию сетей. 5G начнет свою работу в России по планам, предусмотренным программой «Цифровая экономика».
Проведение подготовительных работ по созданию единого оператора, запланированы на начало лета. По определению доступных диапазонов уже определяется Госкомиссия по радиочастотам. Полный старт всего объема работ сетей 5G запланирован к 2020 году.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00