Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июня вырастут на 4%

Цифра в четыре процента – средняя по стране. Но не стоит, наверное, строить себе иллюзии относительно того, где-то будет намного ниже.Внутри субъектов РФ тарифы дифференцируют региональные энергетические комиссии, а Федеральная Антимонопольная Служба, что, по сути, обозначает губернатора и его структуры, занимаются муниципалитетом и ресурсами.Мень пояснил, что это нужно для того, чтобы у губернатора был люфт: если пришел концессионер на воду, тариф на воду – поднять, на тепло – опустить.Но, все равно, общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране.Чиновник, к тому же, заявил, что хоть с 1 июля возможен рост тарифов на услуги ЖКХ, этот рост меньший за последние 2-3 года в этой отрасли.Управления ФАС в регионах ничего не остается, как следить за размером тарифов.