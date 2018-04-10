Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июня вырастут на 4%
Такое обещание дал глава Минстроя России Михаил Мень: «Повышение тарифов на услуги ЖКХ стоит ожидать с 1 июля 2018 года».
Цифра в четыре процента – средняя по стране. Но не стоит, наверное, строить себе иллюзии относительно того, где-то будет намного ниже.
Внутри субъектов РФ тарифы дифференцируют региональные энергетические комиссии, а Федеральная Антимонопольная Служба, что, по сути, обозначает губернатора и его структуры, занимаются муниципалитетом и ресурсами.
Мень пояснил, что это нужно для того, чтобы у губернатора был люфт: если пришел концессионер на воду, тариф на воду – поднять, на тепло – опустить.
Но, все равно, общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране.
Чиновник, к тому же, заявил, что хоть с 1 июля возможен рост тарифов на услуги ЖКХ, этот рост меньший за последние 2-3 года в этой отрасли.
Управления ФАС в регионах ничего не остается, как следить за размером тарифов.
Цифра в четыре процента – средняя по стране. Но не стоит, наверное, строить себе иллюзии относительно того, где-то будет намного ниже.
Внутри субъектов РФ тарифы дифференцируют региональные энергетические комиссии, а Федеральная Антимонопольная Служба, что, по сути, обозначает губернатора и его структуры, занимаются муниципалитетом и ресурсами.
Мень пояснил, что это нужно для того, чтобы у губернатора был люфт: если пришел концессионер на воду, тариф на воду – поднять, на тепло – опустить.
Но, все равно, общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране.
Чиновник, к тому же, заявил, что хоть с 1 июля возможен рост тарифов на услуги ЖКХ, этот рост меньший за последние 2-3 года в этой отрасли.
Управления ФАС в регионах ничего не остается, как следить за размером тарифов.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 10:30