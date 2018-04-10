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Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что причиной утечки личных данных пользователей социальной сети стала его ошибка. Таким образом, он принес публичные извинения в рамках выступления в конгрессе.

Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook


Цукерберг считает, что компания не сделала всего необходимого, чтобы обеспечить безопасность данных своих пользователей. Также глава корпорации отметил неэффективные действия специалистов для отражения «атаки» России во время выборов в США. Именно поэтому Цукерберг намерен обсудить в инвесторами варианты для исправления ситуации.

Стоит напомнить, что недавно в обществе поднялась шумиха по поводу слива информации 87 миллионов пользователей Facebook представителям Cambridge Analytica. В руководстве американской корпорации назвали этот инцидент ошибкой, а в Cambridge Analytica утверждают, что по договору доступ был только к 30 миллионам пользователей.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00
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