Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook

Цукерберг считает, что компания не сделала всего необходимого, чтобы обеспечить безопасность данных своих пользователей. Также глава корпорации отметил неэффективные действия специалистов для отражения «атаки» России во время выборов в США. Именно поэтому Цукерберг намерен обсудить в инвесторами варианты для исправления ситуации.Стоит напомнить, что недавно в обществе поднялась шумиха по поводу слива информации 87 миллионов пользователей Facebook представителям Cambridge Analytica. В руководстве американской корпорации назвали этот инцидент ошибкой, а в Cambridge Analytica утверждают, что по договору доступ был только к 30 миллионам пользователей.