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Blue Origin изменит компоновку второй ступени ракеты New Glenn

Стало известно, что специалисты компании Blue Origin намерены внести изменения в конфигурацию второй ступени ракеты New Glenn, проект которой был представлен еще в 2016 году. Первый полет производитель хочет осуществить уже через два года.

Blue Origin изменит компоновку второй ступени ракеты New Glenn


В целом возможна двух- и трехступенчатая компоновка. Первая версия позволит оператору выводить на стационарную орбиту до 45 тонн полезной нагрузки, а вот на геопереходную орбиту удастся вывести до 13 тонн груза.

Отмечается, что с самого начала вторую ступень планировалось укомплектовать двигателем BE-4, который работает на кислороде и метане. Тем не менее, специалисты приняли решение заменить реактивную установку двумя системами BE-3U, работающими на основе жидкого кислорода и водорода.

Все дело в том, что подобные ракетные двигатели уже работают в системе New Shepard, а вот BE-4 до сих пор тестируется, поэтому несмотря на удлинение конструкции, разработчику многоразовых ракет удастся быстрее подготовить рабочую модель New Glenn для полетов.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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