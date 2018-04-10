Blue Origin изменит компоновку второй ступени ракеты New Glenn

В целом возможна двух- и трехступенчатая компоновка. Первая версия позволит оператору выводить на стационарную орбиту до 45 тонн полезной нагрузки, а вот на геопереходную орбиту удастся вывести до 13 тонн груза.Отмечается, что с самого начала вторую ступень планировалось укомплектовать двигателем BE-4, который работает на кислороде и метане. Тем не менее, специалисты приняли решение заменить реактивную установку двумя системами BE-3U, работающими на основе жидкого кислорода и водорода.Все дело в том, что подобные ракетные двигатели уже работают в системе New Shepard, а вот BE-4 до сих пор тестируется, поэтому несмотря на удлинение конструкции, разработчику многоразовых ракет удастся быстрее подготовить рабочую модель New Glenn для полетов.