Владимир Кличо сыграет на барабанах вместе с украинской рок-группой

15 апреля он тоже будет бить, но по барабанах барабанными палочками, сидя за ударной установкой. Владимир, выступит вместе с закарпатской группой «Rock-H» на их концерте, который состоится в киевском Docker Pub.Легендарный боксер-тяжеловес мирового уровня продемонстрирует публике свои музыкальные способности ударника. Кличко-младший, как барабанщик, исполнит две композиции группы, особо ему понравившихся.Именно барабаны он любит больше всего из современных музыкальных инструментов. Для его ударной установки оборудовали специальную звукоизоляционную комнату, откуда Владимир наименьшим образом может помешать родным.А с творчеством «Rock-H» Владимир познакомился года два назад. Недавно, кстати, его новые друзья и коллеги, пребывая в Киеве, посетили музей достижений Кличко. Там, скорее всего ребята и договорились провести такой необычный музыкальный эксперимент.