Концерт рок-группы «Алиса» в Омске отменен из-за «недобросовестного промоутера»

За разъяснением ситуации местные журналисты обратились к пресс-атташе рок-группы Марии Панфиловой. Она ответила, что подобные вопросы было бы логичнее задать организатору (промоутеру) концерта. А группа работает в своем штатском режиме.Ситуация проявилась с бóльшей ясностью, когда 7 апреля официальный сайт «Алисы» опубликовал сообщение, из которого следовало, что в Омске концерт отменяется, а в Новосибирске переносится до уточнения даты, из-за «недобросовестной работы промоутера».Омские газетчики услышали от промоутера концертного агентства «Артиситка», что концерт отменен «по технической причине».Выступление группы было приурочено к ее 35-летию, и должно было состояться 15 апреля в Музыкальном театре. Последний раз омские поклонники наслаждались творчеством «Алисы» на ноябрьском концерте 2012 года.