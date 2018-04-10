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Концерт рок-группы «Алиса» в Омске отменен из-за «недобросовестного промоутера»

Продажа билетов на прошлой неделе была приостановлена, а уже купившим их предложили сдать и получить назад деньги.

Концерт рок-группы «Алиса» в Омске отменен из-за «недобросовестного промоутера»


За разъяснением ситуации местные журналисты обратились к пресс-атташе рок-группы Марии Панфиловой. Она ответила, что подобные вопросы было бы логичнее задать организатору (промоутеру) концерта. А группа работает в своем штатском режиме.

Ситуация проявилась с бóльшей ясностью, когда 7 апреля официальный сайт «Алисы» опубликовал сообщение, из которого следовало, что в Омске концерт отменяется, а в Новосибирске переносится до уточнения даты, из-за «недобросовестной работы промоутера».

Омские газетчики услышали от промоутера концертного агентства «Артиситка», что концерт отменен «по технической причине».

Выступление группы было приурочено к ее 35-летию, и должно было состояться 15 апреля в Музыкальном театре. Последний раз омские поклонники наслаждались творчеством «Алисы» на ноябрьском концерте 2012 года.
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Добавил: George21 Сегодня, 09:15
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