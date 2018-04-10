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В 2018 году Китай запустит первый спутник с открытым исходным кодом

Представители Академии наук Китая анонсировали запуск первого спутника, который будет иметь открытую программную платформу. Таким образом, аппарат «Тяньчжи-1» должен стать первым устройством в новой системе.

В 2018 году Китай запустит первый спутник с открытым исходным кодом


Вся вычислительная система «Тяньчжи-1» будет работать по технологии облака. В основе аппаратной платформы спутника окажутся четыре китайских мобильных устройства. Аппарат будет поддерживать разработку команд на четырех языках программирования.

Работник Академии наук Китая Чжао Цзюньсо сказал, что первый спутник предназначен для испытания всей системы, а также для отработки всех ее основных функций. Задумка этого проекта заключается в том, чтобы предоставить пользователям аппарата свободу действий. Они смогут загружать в программную среду устройства необходимые данные и проводить с ним различные операции.

Обработка всех данных будет вестись в космосе в автономном режиме. На данный момент в Академии уже ведутся проектные работы по созданию «Тяньчжи-2» и «Тяньчжи-3», которые в дальнейшем станут частью сети Sputnix.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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