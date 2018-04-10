Эксперты определили приоритеты для экранов новых iPhone

Недавно вышедшие смартфоны от Samsung уже обладают данной особенностью. Естественно, что и другие производители не уступят и проявят желание соответствовать новым направлениям на рынке современной электроники. Правда, есть и мнения некоторых пользователей, не очень довольных фактом увеличенной «безрамочности» методом закругления краев девайса, считая это неудобством при удержании рукой.Эксперты так же полагают, что у новых iPhone будет реализована возможность управления без использования тактильного контакта. Подобным гаджетам уже есть примеры, это модели аппаратов Samsung Note, с возможностью принятия команд от пользователя, который может располагать стилус от поверхности устройства на 1 - 2 см. Ожидается, что и смартфоны Apple, в скором будущем. обеспечат для некоторых функций подобное управление.Очередной массовой и новой особенностью предстоящих годов, специалисты определили наличие у экранов опций антенны. Для примера, данный технологический элемент уже применен в Apple Watch Series 3. Подобное нововведение позволит разработчикам проводить эксперименты по внешнему виду iPhone.Не исключается, что для новых iPhone станет приоритетом ультратонкая технология MicroLED. Относительно OLED, ультратонкие дисплеи потребляют значительно ниже энергии, при большей яркости и контрастности.