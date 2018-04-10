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Эксперты определили приоритеты для экранов новых iPhone

Многими зарубежными экспертами утверждается, что новые модели iPhone выйдут с почти «безрамочными» экранами. Для достижения своих целей, разработчиками будет применен метод по закруглению краев флагманских устройств.

Недавно вышедшие смартфоны от Samsung уже обладают данной особенностью. Естественно, что и другие производители не уступят и проявят желание соответствовать новым направлениям на рынке современной электроники. Правда, есть и мнения некоторых пользователей, не очень довольных фактом увеличенной «безрамочности» методом закругления краев девайса, считая это неудобством при удержании рукой.

Эксперты определили приоритеты для экранов новых iPhone


Эксперты так же полагают, что у новых iPhone будет реализована возможность управления без использования тактильного контакта. Подобным гаджетам уже есть примеры, это модели аппаратов Samsung Note, с возможностью принятия команд от пользователя, который может располагать стилус от поверхности устройства на 1 - 2 см. Ожидается, что и смартфоны Apple, в скором будущем. обеспечат для некоторых функций подобное управление.

Очередной массовой и новой особенностью предстоящих годов, специалисты определили наличие у экранов опций антенны. Для примера, данный технологический элемент уже применен в Apple Watch Series 3. Подобное нововведение позволит разработчикам проводить эксперименты по внешнему виду iPhone.

Не исключается, что для новых iPhone станет приоритетом ультратонкая технология MicroLED. Относительно OLED, ультратонкие дисплеи потребляют значительно ниже энергии, при большей яркости и контрастности.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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