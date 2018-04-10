Ulefone официально представила бюджетный кнопочный телефон Armor Mini

Ulefone Armor Mini получил 2,4-дюймовый экран с разрешением 240 на 320 пикселей. Основой телефона является процессор MediaTek MT6261D. Объем оперативной памяти составляет 32 Мб и столько же имеется на встроенном накопителе. Стоит отметить, что слота для карты памяти в телефоне не предусмотрено. Емкость аккумулятора находится на уровне 2500 мАч. В Ulefone Armor Mini можно увидеть одну камеру, разрешение которой 0,3 Мп.На боковой части корпуса устройства установлена кнопка для включения фонарика и сигнала SOS. По словам производителей, прочности корпуса хватит на защиту телефона от ударов и падений с высоты до двух метров. Также оболочка остается герметичной при погружениях в воду.