АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Ulefone официально представила бюджетный кнопочный телефон Armor Mini

Компания Ulefone выпустила новый мобильный телефон, который обладает кнопочным интерфейсом и стандартом защиты по технологии IP68. Armor Mini можно приобрести за 39 долларов, и он предназначен для самых повседневных целей.

Ulefone официально представила бюджетный кнопочный телефон Armor Mini


Ulefone Armor Mini получил 2,4-дюймовый экран с разрешением 240 на 320 пикселей. Основой телефона является процессор MediaTek MT6261D. Объем оперативной памяти составляет 32 Мб и столько же имеется на встроенном накопителе. Стоит отметить, что слота для карты памяти в телефоне не предусмотрено. Емкость аккумулятора находится на уровне 2500 мАч. В Ulefone Armor Mini можно увидеть одну камеру, разрешение которой 0,3 Мп.

На боковой части корпуса устройства установлена кнопка для включения фонарика и сигнала SOS. По словам производителей, прочности корпуса хватит на защиту телефона от ударов и падений с высоты до двух метров. Также оболочка остается герметичной при погружениях в воду.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты определили приоритеты для экранов новых
Ксения Бородина опять нервно ответила на критику
Ulefone официально представила бюджетный
Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора
Новости «Дома-2»: Степан Меньщиков собирается
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Lenovo прекращает продажи своих смартфонов в
Евгения Феофилактова опасается блокировать
Издательство «Просвещение», Ольги Васильевой
Ради стройной фигуры Ким Кардашьян живет в
Золото может изменить интенсивномть свечения
Ирина Пинчук стала участницей «Дома-2» из-за
Ольга Орлова возмутила поклонников новым
HP представила новый ноутбук для специалистов
Потерявший семью кемеровчанин создает «Великую
Россия приостанавливает поставку белорусской
Ученые: Лучше усвоить предметы в школе помогут
Конспирологи считают, что пришельцы с Нибиру уже
Эксперты сравнили флагманские версии Sony Xperia
В Испании исследователи нашли самые старые
Астрофизик доказал возможность существования
Эксперты призывают отказаться от "витаминов
На полях Калифорнии роботов начнут применять для
В Тюмени нотариус заставила своих клиентов мыть
Audi сделала реальную версию виртуального
Кабмином утверждены правила установления
Ученые разрешили 20-летнюю загадку цели
Певица Наталья Власова развелась со своим супругом
Попытка NASA отрицать существование Бога приводит
Smart откажется выпускать модели с ДВС после 2020
Просмотреть все новости