Lenovo прекращает продажи своих смартфонов в России и странах Восточной Европы

По данным, которые предоставили представители Lenovo можно узнать, что в текущем году показатель продаж смартфонов бренда снизился до 2%, а в прошлом году этот параметр составлял 5,7%. Таким образом, разработчику мобильных устройств не удалось оказаться даже в пятерке лучших производителей на российском рынке.Стоит отметить, что с рынка России уйдут не только смартфоны Lenovo, но и Motorola, поскольку вторая компания была куплена китайцами три года назад за 2,91 миллиарда долларов. Ожидается, что на территории страны запасы таких мобильных телефонов закончатся полностью уже к лету.