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Lenovo прекращает продажи своих смартфонов в России и странах Восточной Европы

Руководство компании Lenovo приняли решение остановить продажи своих мобильных устройств на территории России и государств Восточной Европы. Это было сделано из-за недовольства уровнем продаж девайсов.

Lenovo прекращает продажи своих смартфонов в России и странах Восточной Европы


По данным, которые предоставили представители Lenovo можно узнать, что в текущем году показатель продаж смартфонов бренда снизился до 2%, а в прошлом году этот параметр составлял 5,7%. Таким образом, разработчику мобильных устройств не удалось оказаться даже в пятерке лучших производителей на российском рынке.

Стоит отметить, что с рынка России уйдут не только смартфоны Lenovo, но и Motorola, поскольку вторая компания была куплена китайцами три года назад за 2,91 миллиарда долларов. Ожидается, что на территории страны запасы таких мобильных телефонов закончатся полностью уже к лету.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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