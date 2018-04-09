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Ученые разрешили 20-летнюю загадку цели вакцинации против малярии

Человеческий фактор головоломки заражения малярией впервые был раскрыт, решая давнюю тайну. Белок, проявляющийся на поверхности паразитов малярии под названием «TRAP», является высокоприоритетной вакцинной мишенью, но как он взаимодействует с клетками-хозяевами человека, оставалось загадкой. Ученые из Института Wellcome Sanger обнаружили рецепторный белок на поверхности клеток человека, с которым взаимодействует белок TRAP, когда он перемещается по телу.

Ученые разрешили 20-летнюю загадку цели вакцинации против малярии


Результаты, опубликованные сегодня 9 апреля в PNAS, могут помочь улучшить разработку эффективной вакцины против малярии.

Малярия вызвана паразитами Plasmodium, которые передаются людям через укусы зараженных комаров. Как только паразиты мигрировали с места укуса комара в кожу человека, они затем должны перейти в кровеносный сосуд и через кровоток, прежде чем окончательно заразить печень для следующего этапа жизненного цикла. Однако молекулярные сигналы между паразитами и клетками-хозяевами, которые направляют эту миграцию, остаются неясными, что затрудняет вмешательство и остановку паразитов на их пути.

В новом исследовании ученые из Института Wellcome Sanger впервые показали, что поверхностный белок паразита малярии TRAP напрямую взаимодействует с белками, называемыми интегринами на поверхности клеток человека.

Доктор Кирстен Дандас, первый автор Института Wellcome Sanger, сказала: «Впервые мы нашли рецептор человека для высокоприоритетной целевой вакцины против малярии TRAP. Был изучен белок TRAP на поверхности паразитов малярии в течение последних 20 лет, но главный вопрос без ответа заключался в том, как он взаимодействует с человеческими клетками. Нарушение этого взаимодействия может стать ключевой стратегией для блокирования проникновения паразитов малярии через ткани человека для предотвращения инфекции ».

Группа расчленила зараженных комаров и экстрагировала паразиты малярии на стадии передачи жизненного цикла, известной как спорозоиты. Спорозоиты передаются человеку после укуса зараженного комара. Затем они перемещаются по коже в кровеносный сосуд, где они перемещаются в кровоток в печень, вторгаются в клетки печени и развиваются до следующего этапа жизненного цикла.

Чтобы исследовать, как спорозоиты взаимодействуют во время путешествия по телу, команда тестировала белок TRAP против группы человеческих белков. Этот подход показал, что белок паразита TRAP взаимодействует с человеческими альфа-v-бета-3-интегринами. Это открытие - важный первый ключ к отображению подсказок руководства, которые должен использовать паразит малярии для обнаружения и вторжения в печень человека, считают ученые.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:29
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