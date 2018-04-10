HP представила новый ноутбук для специалистов ZBook Studio G5
Американская компания HP выпустила новую рабочую станцию для ZBook Studio G5, которая отлично подойдет для людей, работающих с графикой и различными строительными проектами. В отличие от ZBook x2 G4, среди доступных процессоров для этой новинки есть модули Core восьмой генерации и 6-ядерный чипы Xeon.
В качестве дисплея в ZBook Studio G5 работает матрица с диагональю 15,6 дюйма. Разрешение картинки составляет 3840 × 2160 пикселей. Также в продаже будут идти модификации с дисплеями Full HD.
Аппаратная платформа выполнена на основе технологии Intel Coffee Lake. Она поддерживает работу оперативной памяти стандарта DDR4-2666, объем которой составляет 32 Гб. Твердотельный модуль NVMe M.2 SSD может предложить пользователю до 2 Тб свободного пространства для хранения данных. В системе присутствует дискретная система NVIDIA Quadro P1000 с собственной памятью в 4 Гб.
В конфигурацию ZBook Studio G5 включено аудио-технологию Bang & Olufsen, модемы беспроводной связи Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также разъемы HDMI 2.0, USB 3.1 Type-C / Thunderbolt 3.
Приобрести ноутбук можно по цене 1300 долларов.
В качестве дисплея в ZBook Studio G5 работает матрица с диагональю 15,6 дюйма. Разрешение картинки составляет 3840 × 2160 пикселей. Также в продаже будут идти модификации с дисплеями Full HD.
Аппаратная платформа выполнена на основе технологии Intel Coffee Lake. Она поддерживает работу оперативной памяти стандарта DDR4-2666, объем которой составляет 32 Гб. Твердотельный модуль NVMe M.2 SSD может предложить пользователю до 2 Тб свободного пространства для хранения данных. В системе присутствует дискретная система NVIDIA Quadro P1000 с собственной памятью в 4 Гб.
В конфигурацию ZBook Studio G5 включено аудио-технологию Bang & Olufsen, модемы беспроводной связи Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также разъемы HDMI 2.0, USB 3.1 Type-C / Thunderbolt 3.
Приобрести ноутбук можно по цене 1300 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00