Потерявший семью кемеровчанин создает «Великую империю»
Игорь Востриков, у кого погибли при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» дети, жена и сестра, объявил о создании общественного движения «Великая империя».
К этому его подтолкнули, по его словам, царящая коррупция, и на ее основе – безответственность чиновников, непрофессионализм руководителей ведомств, стяжательство, что в сумме привело к трагедии 25 марта, когда в пожаре погибли по меньшей мере 64 человека (больше сорока детей).
Востриков уверен, что без объединения всех активных и неравнодушных граждан в монолитную организацию, с этими общественными язвами не справишься. Объединять людей он намерен по принципу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Свое движение, однако, он не собирается связывать с политикой. Его не интересуют политические взгляды участников «Великой империи», главное – объективность в своей работе.
И уже у него есть сторонники, с которыми сейчас вырабатывает принципы формирования структур на местах так, чтобы «Великая империя» была в каждом российском городе. То есть, тотальный контроль везде с целью искоренения коррупции.
К этому его подтолкнули, по его словам, царящая коррупция, и на ее основе – безответственность чиновников, непрофессионализм руководителей ведомств, стяжательство, что в сумме привело к трагедии 25 марта, когда в пожаре погибли по меньшей мере 64 человека (больше сорока детей).
Востриков уверен, что без объединения всех активных и неравнодушных граждан в монолитную организацию, с этими общественными язвами не справишься. Объединять людей он намерен по принципу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Свое движение, однако, он не собирается связывать с политикой. Его не интересуют политические взгляды участников «Великой империи», главное – объективность в своей работе.
И уже у него есть сторонники, с которыми сейчас вырабатывает принципы формирования структур на местах так, чтобы «Великая империя» была в каждом российском городе. То есть, тотальный контроль везде с целью искоренения коррупции.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 04:30