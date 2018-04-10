Потерявший семью кемеровчанин создает «Великую империю»

К этому его подтолкнули, по его словам, царящая коррупция, и на ее основе – безответственность чиновников, непрофессионализм руководителей ведомств, стяжательство, что в сумме привело к трагедии 25 марта, когда в пожаре погибли по меньшей мере 64 человека (больше сорока детей).Востриков уверен, что без объединения всех активных и неравнодушных граждан в монолитную организацию, с этими общественными язвами не справишься. Объединять людей он намерен по принципу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.Свое движение, однако, он не собирается связывать с политикой. Его не интересуют политические взгляды участников «Великой империи», главное – объективность в своей работе.И уже у него есть сторонники, с которыми сейчас вырабатывает принципы формирования структур на местах так, чтобы «Великая империя» была в каждом российском городе. То есть, тотальный контроль везде с целью искоренения коррупции.