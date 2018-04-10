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Потерявший семью кемеровчанин создает «Великую империю»

Игорь Востриков, у кого погибли при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» дети, жена и сестра, объявил о создании общественного движения «Великая империя».

Потерявший семью кемеровчанин создает «Великую империю»


К этому его подтолкнули, по его словам, царящая коррупция, и на ее основе – безответственность чиновников, непрофессионализм руководителей ведомств, стяжательство, что в сумме привело к трагедии 25 марта, когда в пожаре погибли по меньшей мере 64 человека (больше сорока детей).

Востриков уверен, что без объединения всех активных и неравнодушных граждан в монолитную организацию, с этими общественными язвами не справишься. Объединять людей он намерен по принципу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Свое движение, однако, он не собирается связывать с политикой. Его не интересуют политические взгляды участников «Великой империи», главное – объективность в своей работе.

И уже у него есть сторонники, с которыми сейчас вырабатывает принципы формирования структур на местах так, чтобы «Великая империя» была в каждом российском городе. То есть, тотальный контроль везде с целью искоренения коррупции.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 04:30
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