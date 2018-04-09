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Дочь-кокетка Ксении Бородиной очаровала поклонников семьи

Знаменитая Ксения Бородина и дня не может прожить без своего Инстаграма.

В очередной раз девушка выложила в сеть фотографию звезды своего аккаунта - дочери Теоны. Малышка на фото стоит около зеркала в нарядном зеленом платьишке.

Дочь-кокетка Ксении Бородиной очаровала поклонников семьи

Ксюша говорит, что Тею хлебом не корми – но приобрети новое платье, а потом дай померить. Счастливая мама показала эту фотографию в рамках акции «Правила счастья», которая проходит с 12 марта до 15 апреля.

Как обычно многочисленные фанаты семьи были очарованы внешним видом младшей дочери Бородиной.

Ее назвали феей, принцессой, юной леди и красоткой. Также фанаты не прошли мимо и платья девочки. Наряд посчитали великолепным.

За короткое время новый пост ведущей Дома-2 набрал огромное количество лайков и комментариев
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:14
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