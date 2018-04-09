Дочь-кокетка Ксении Бородиной очаровала поклонников семьи

В очередной раз девушка выложила в сеть фотографию звезды своего аккаунта - дочери Теоны. Малышка на фото стоит около зеркала в нарядном зеленом платьишке.Ксюша говорит, что Тею хлебом не корми – но приобрети новое платье, а потом дай померить. Счастливая мама показала эту фотографию в рамках акции «Правила счастья», которая проходит с 12 марта до 15 апреля.Как обычно многочисленные фанаты семьи были очарованы внешним видом младшей дочери Бородиной.Ее назвали феей, принцессой, юной леди и красоткой. Также фанаты не прошли мимо и платья девочки. Наряд посчитали великолепным.За короткое время новый пост ведущей Дома-2 набрал огромное количество лайков и комментариев