Ольга Бузова запросто может отличить супесь от суглинка
Многие поклонники популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой знают, что в университете она училась на геолога и геоэколога. А в одном из своих последних интервью заявила, что до сих пор не растеряла полученных знаний и запросто может отличить супесь от суглинка.
По словам девушки, студенткой ВУЗа она стала в 16 лет, однако и сейчас помнит все, чему ее учили.
Так, она без труда определяет, рыхлая почва перед ней или влажная, а также владеет мастерством использования нивелира и теодолита. Более того, с помощью этих приборов теледива может сказать, можно ли строить на определенной местности здание или же его фундамент осядет.
Оля сожалеет, что не получила того образования, о котором мечтала с самого детства, ведь она хотела поступать в театральный, но в то же время гордится своим образованием, которое, по ее мнению, является лучшим в России.
Стоит отметить, что несмотря на отсутствие актерского образования абсолютно не отразилось на карьере теледивы, ведь сейчас она играет в театре, снялась в нескольких фильмах, а также постоянно участвует в театральных постановках на «Доме-2».
По словам девушки, студенткой ВУЗа она стала в 16 лет, однако и сейчас помнит все, чему ее учили.
Так, она без труда определяет, рыхлая почва перед ней или влажная, а также владеет мастерством использования нивелира и теодолита. Более того, с помощью этих приборов теледива может сказать, можно ли строить на определенной местности здание или же его фундамент осядет.
Оля сожалеет, что не получила того образования, о котором мечтала с самого детства, ведь она хотела поступать в театральный, но в то же время гордится своим образованием, которое, по ее мнению, является лучшим в России.
«Я закончила университет с красным дипломом», - резюмировала Бузова.
Стоит отметить, что несмотря на отсутствие актерского образования абсолютно не отразилось на карьере теледивы, ведь сейчас она играет в театре, снялась в нескольких фильмах, а также постоянно участвует в театральных постановках на «Доме-2».