Ольга Бузова запросто может отличить супесь от суглинка

«Я закончила университет с красным дипломом», - резюмировала Бузова.

По словам девушки, студенткой ВУЗа она стала в 16 лет, однако и сейчас помнит все, чему ее учили.Так, она без труда определяет, рыхлая почва перед ней или влажная, а также владеет мастерством использования нивелира и теодолита. Более того, с помощью этих приборов теледива может сказать, можно ли строить на определенной местности здание или же его фундамент осядет.Оля сожалеет, что не получила того образования, о котором мечтала с самого детства, ведь она хотела поступать в театральный, но в то же время гордится своим образованием, которое, по ее мнению, является лучшим в России.Стоит отметить, что несмотря на отсутствие актерского образования абсолютно не отразилось на карьере теледивы, ведь сейчас она играет в театре, снялась в нескольких фильмах, а также постоянно участвует в театральных постановках на «Доме-2».