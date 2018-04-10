Россия приостанавливает поставку белорусской свинины

Россия официально вводит ограничения на поставку продуктов питания из Белоруссии. По решению Россельхознадзора, с десятого апреля запрещено ввозить свинину. Отмечается, что этот запрет пока носит временный характер, однако до какого времени он будет действовать, непонятно. Причиной данного запрета является обнаруженный в белорусской свинине опасный вирус АЧС.Россельхознадзор уточнил, что запрет на доставку также касается любой продукции, в которой содержится свинина. Также запрещается ввоз из Беларуси живых свиней, охотничьих трофеев и большинства разновидностей кормов для свиней. Однако в Белоруссии заявляют, что в стране не было обнаружено ни одного случая заболевания свиней вышеупомянутым вирусом.