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Россия приостанавливает поставку белорусской свинины

Согласно решению Россельхознадзора с 10 апреля Россия запрещает поставку свинины белорусского происхождения. Причиной данных ограничений стал обнаруженный в белорусской мясной продукции очень опасный вирус.

Россия приостанавливает поставку белорусской свинины


Россия официально вводит ограничения на поставку продуктов питания из Белоруссии. По решению Россельхознадзора, с десятого апреля запрещено ввозить свинину. Отмечается, что этот запрет пока носит временный характер, однако до какого времени он будет действовать, непонятно. Причиной данного запрета является обнаруженный в белорусской свинине опасный вирус АЧС.

Россельхознадзор уточнил, что запрет на доставку также касается любой продукции, в которой содержится свинина. Также запрещается ввоз из Беларуси живых свиней, охотничьих трофеев и большинства разновидностей кормов для свиней. Однако в Белоруссии заявляют, что в стране не было обнаружено ни одного случая заболевания свиней вышеупомянутым вирусом.
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Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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