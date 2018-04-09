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Саша Черно закатила истерику, надеясь на свадьбу с Иосифом Оганесяном

Участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно устроила ужасную истерику, требуя от возлюбленного назначить точную дату свадьбы.

Иосиф Оганесян и Саша Черно – одна из самых рейтинговых пар на проекте. Уже много месяцев ребята стараются построить свои отношения, вызывая тем самым самые противоречивые чувства у зрителей телестройки.

Саша Черно закатила истерику, надеясь на свадьбу с Иосифом Оганесяном

Огромное количество критики ежедневно адресуется в адрес Саши Черно из-за ее лени, неряшества и нежелания похудеть, а также упрямства и отсутствия вкуса. Некоторые попросту недоумевают, как такой спокойный, уверенный в себе и достаточно привлекательный парень, как Иосиф, может с ней жить.

Новым причиной для подобных обсуждений стала недавняя сцена, произошедшая в эфире «Доме-2», когда Черно принялась упрекать возлюбленного в нежелании на ней жениться.

Экстравагантная брюнетка заявила, что Йося то и дело меняет даты свадьбы, а по мере их приближения вновь отказывается идти на серьезный шаг. При этом Саша плачет, кричит, машет руками, а также переходит на ультразвук, стараясь доказать свою правоту.

«Да когда он её киданет-то, это же просто не возможно жить с таким характером!!!!! Выкиньте её уже от туда, смотреть на неё тошнота!!!!», «Мало того, что толстая, так еще и с мерзким характером. На тебе вообще никто, никогда не женится», «Вот дура..», - рассуждают пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:32
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