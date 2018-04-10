Эксперты сравнили флагманские версии Sony Xperia X72 и iPhone X

iPhone X и Sony Xperia X72 являются стеклянными монолитами, которые имеют нержавеющую сталь и алюминий. Сейчас продукт американской компании считают самым красивым устройством. У его конкурента более высокий экран и лучше яркость. Новинка выделяется среди гаджетов, которые работают на Android. Купертиновцы в плане дисплея обошли соперника, используя технологию AMOLED. При этом цвета являются насыщенными и приятными. Другая модель в сравнении с дорогостоящим флагманом выглядит довольно обычно.Sony Xperia X72 имеет 5,7-дюймовый ЖК-экран. Добавлена функция преобразования видео в HDR. У iPhone камера оказалась лучше за счёт 12-мегапиксельного модуля с широкоугольными датчиками. В новинке нет стабилизации изображения. В аппарате установлен чипсет Snapdragon 845, ОЗУ на 4 Гб.