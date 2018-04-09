В Самаре произошел крупный пожар возле ТЦ

Данный объект сейчас находится на реконструкции, и поэтому был закрыт. В здании находится боулинг-центр и музей рок-н-ролла. Очевидцы сообщают, что пожар может угрожать и торговому центру, который ежедневно посещает большое количество людей. Для тушения огня были брошены 22 единицы техники и 64 пожарных. К месту ЧП продолжают прибывать новые пожарные машины. Данное возгорание повышенного уровня сложности. Сейчас известно, что во время пожара пострадавших нет. В пресс-службе МЧС по Самарской области сообщается, что в центре города сильное задымление, и поэтому просят граждан по возможности не ездить в центр города.Очевидцы происшествия публикуют в Сетях кадры пожара, на которых можно увидеть большой столп дыма. Ликвидировать пожарным открытое горение пока не удается.