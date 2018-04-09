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Американский ухажер сделал предложение Элине Камирен

На днях известная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен рассказала о том, что ее американский бойфренд сделал ей предложении руки и сердца.

Американский ухажер сделал предложение Элине Камирен

Не так давно звезда телестройки несколько месяцев провела в Лос-Анджелесе. К слову, сама поездка носила не развлекательный, а деловой характер. Однако это не помешало Элине попытаться обустроить личную жизнь.

В ее очередном выпуске блога «Записки охотницы» Камирен рассказала, что выйти замуж в Америке очень и очень легко. Затем девушка поведала о бойфренде, который через 1,5 месяца общения позвал ее замуж. Впрочем, если верить словам экс-участницы телестройки, согласиться на брак она так и не решилась.

Девушка рассказала о своих выводах, касающихся поиска потенциального избранника в США, отдельно отметив, к мужчинам каких профессий нужно присматриваться. Однако в итоге она не стала уточнять, кто именно выразил желание сделать ей предложение руки и сердца.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:20
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