Ольга Рапунцель призвала всех своих подписчиц рожать

По словам девушки, она рожала сама и самого первого дня начала кормить свою дочь грудью. Оля призналась, что, еще будучи беременной решила, что не согласиться на Кесарево сечение и искусственные смеси – «все натурально и естественно».Кроме того супруга Дмитренко призвала своих подписчиц рожать. Она не отрицает, что это больно, но оно того стоит, поскольку дети – это огромное счастье.Рапунцель заявила, что ежедневно плачет от переполняемого ее счастья и желает этого всем своим фанатам.Напомним, что участница реалити-шоу ушла в декрет в начале марта, но периодически появлялась в студии городских квартир в качестве приглашенного гостя. 1 апреля у нее начались схватки и в середине дня на свет появилась долгожданная дочь Оли и Димы Дмитренко.Несмотря на то, что с момента родов прошло уже больше недели, супруги не спешат называть имени девочки, отмечая, что зрители обо всем узнают лишь тогда, когда они вернутся в периметр телестройки.