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Марго Овсянникова попыталась закрутить роман с Захаром Саленко

Накануне в Сети появилась информация о том, что участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова пыталась увести Захара Саленко у Валерии Фрост.

Марго Овсянникова попыталась закрутить роман с Захаром Саленко

Поклонники телестройки прекрасно знают, что буквально несколько недель назад Лера Фрост и Захар Саленко сообщили о своем расставании. Кроме того, девушка в пух и прах прошлась по некогда любимому мужчине, рассказав о его беспомощности, после чего ее возлюбленный принял решение вернуться на поляну «Дома-2», чтобы снова попытать счастье и встретить свою любовь.

Впрочем, спустя несколько дней парочка снова помирилась, а Саленко, по всей видимости, и думать забыл о возвращении на реалити-шоу. И лишь переписка молодого человека с Марго Овсянниковой стала свидетелем того, что он все-таки планировал начать жизнь с чистого листа, без Леры Фрост, и уже подыскал потенциальную спутницу.

Сама Валерия не сомневается, что именно Овсянникова первой начала флиртовать с ее возлюбленным, однако сама Марго утверждает обратное. По словам участницы, она всего лишь поинтересовалась - на самом ли деле Захар Саленко подумывает о возвращении.

К слову, переписка носила дружеский характер, и обвинения Фрост не более чем очередная попытка привлечь к себе порцию внимания.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:05
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