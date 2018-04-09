Марго Овсянникова попыталась закрутить роман с Захаром Саленко

Поклонники телестройки прекрасно знают, что буквально несколько недель назад Лера Фрост и Захар Саленко сообщили о своем расставании. Кроме того, девушка в пух и прах прошлась по некогда любимому мужчине, рассказав о его беспомощности, после чего ее возлюбленный принял решение вернуться на поляну «Дома-2», чтобы снова попытать счастье и встретить свою любовь.Впрочем, спустя несколько дней парочка снова помирилась, а Саленко, по всей видимости, и думать забыл о возвращении на реалити-шоу. И лишь переписка молодого человека с Марго Овсянниковой стала свидетелем того, что он все-таки планировал начать жизнь с чистого листа, без Леры Фрост, и уже подыскал потенциальную спутницу.Сама Валерия не сомневается, что именно Овсянникова первой начала флиртовать с ее возлюбленным, однако сама Марго утверждает обратное. По словам участницы, она всего лишь поинтересовалась - на самом ли деле Захар Саленко подумывает о возвращении.К слову, переписка носила дружеский характер, и обвинения Фрост не более чем очередная попытка привлечь к себе порцию внимания.