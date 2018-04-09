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Таисия Повалий представила песню на стихи Михаила Гуцериева

Поэт Михаил Гуцериев принял решение выступить автором стихов для песни от исполнительницы Таисии Повалий. Она представила музыкальную композицию под названием «Ты в глаза мне посмотри», которую уже можно услышать на российских радиостанциях. Авторство музыки к треку принадлежит композитору Виктории Кохана.
Таисия Повалий представила песню на стихи Михаила Гуцериева

В комментарии к событию Таисия Повалий рассказала, что впервые она сотрудничала с Михаилом Гуцериевым 5 лет назад. С того времени она исполнила четыре песни на его проникновенные, чарующие стихи. Артистка выразила свое восхищение талантом поэта, который способен своим творчеством добраться до самых потаенных уголков человеческой души. Как говорит певица, ни один ее концерт не обходится без того чтобы она не спела написанные этим поэтом песни: Сердце дом для любви», «Твоих рук родные объятья», «Чай с молоком». Именно поэтому она сразу же согласилась спеть новую песню на стихи Михаила Гуцериева.

Многочисленная армия поклонников Таисии Повалий восхищена ее новым творением. Они просят снять на композицию видеоклип, и артистка обозначила готовность исполнить их желание.
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ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 18:56
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