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Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак регулярно высмеивает православие

Скандально известный блогер Лена Миро решила не лишать себя радости раскритиковать экс-ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак. Тем более, что она сама дала ей повод, посмеявшись над празднующими Пасху людьми.

В своем микроблоге девушка отметила, что хорошо воспитанный человек никогда не позволит себе шутить на той или иной религией, а Ксения, судя по всему, воспитана очень плохо, поскольку регулярно высмеивает православие.

Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак регулярно высмеивает православие

«То в рясу священника вырядится и бороду приклеит, то танцы с бутылкой возле Храма Христа Спасителя устроит, то поздравит читателей с Пасхой в шутливой, как ей кажется, форме. На фоне краба», - написала в своем микроблоге она.

Лена Миро заявила, что самое интересное в этом то, что они никогда не слышала из уст Собчак шуток о мусульманах или об иудеях.

Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак регулярно высмеивает православие

Стоит отметить, что пользователи Сети очень редко соглашаются с мыслями блогера, однако в этой ситуации они ее поддержали, подчеркнув, что такая как Ксения, не достойна править страной, поскольку не уважает веру большинства ее жителей.

Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак регулярно высмеивает православие
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:53
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