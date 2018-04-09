Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак регулярно высмеивает православие

«То в рясу священника вырядится и бороду приклеит, то танцы с бутылкой возле Храма Христа Спасителя устроит, то поздравит читателей с Пасхой в шутливой, как ей кажется, форме. На фоне краба», - написала в своем микроблоге она.

В своем микроблоге девушка отметила, что хорошо воспитанный человек никогда не позволит себе шутить на той или иной религией, а Ксения, судя по всему, воспитана очень плохо, поскольку регулярно высмеивает православие.Лена Миро заявила, что самое интересное в этом то, что они никогда не слышала из уст Собчак шуток о мусульманах или об иудеях.Стоит отметить, что пользователи Сети очень редко соглашаются с мыслями блогера, однако в этой ситуации они ее поддержали, подчеркнув, что такая как Ксения, не достойна править страной, поскольку не уважает веру большинства ее жителей.