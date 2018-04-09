На полях Калифорнии роботов начнут применять для полива

Они в свою очередь обратились к исследователям Калифорнийского университета, попросив создать ирригационную систему RAPID - Robot-Assisted Precision Irrigation Delivery с использованием роботов. Данная схема полива требует в данном случае минимальных усилий от людей. Основная работа выполняется при этом машинами. Современная роботизированная система облегчит жизнь фермеров, урожай которых раньше страдал вследствие постоянной нехватки влаги.Роботом будут контролироваться и настраиваться распылители воды, которые прикреплены к оросительным линиям непосредственно над виноградниками. Система на сегодняшний день проходит проверку. Работа RAPID осуществляется благодаря анализу снимков со спутников, беспилотников. Это позволяет системе наблюдать за погодой, при этом регулируя поток воды.