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В Тюмени нотариус заставила своих клиентов мыть туалет

В Тюмени после того, как одной из клиенток пришлось воспользоваться туалетом в учреждении, нотариус заявила, что не будет принимать клиентов. Чтобы грозная дама все же приступила к своим обязанностям, посетительница должна была помыть после себя унитаз.

В Тюмени нотариус заставила своих клиентов мыть туалет


Надежду Абрамкину оскорбил до глубины души факт того, что клиенты – тоже люди и одному из них пришлось воспользоваться туалетом в здании, где вела свой прием нотариус. Угрожая другим посетителям, что не будет принимать, пока женщина не вымоет после себя унитаз, чиновница закрыла дверь кабинета.

Как рассказывают очевидцы инцидента, девушка оставила после себя туалет чистым и чем вызвала гнев нотариуса – не известно.

Конфликт со строгой Абрамкиной помогла уладить другая посетительница, ополоснувшая унитаз водой. После этого нотариус на всякий случай закрыла помещение на ключ и начала прием клиентов.



Вообще же Надежда Абрамкина получила недобрую славу. На просторах Интернета о ней, ее работе и особенно «особенном» отношении к людям ходит множество негативных отзывов.
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Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:00
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