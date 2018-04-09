Анастасия Волочкова показала торчащие соски на снимке из Таиланда
Анастасия Волочкова в настоящее время отдыхает на море в Таиланде. Балерина в рамках Instagram обнародовала публикацию с торчащими сосками.
Анастасия Волочкова, являющаяся известной отечественной балериной, обнародовала публикацию, на которой она запечатлена в Пхукете на берегу моря. Танцовщица в одной салатовой футболке сидит возле маленькой статуэтки женщины с раскинутыми руками. Из-под футболки с разрезом в районе декольте отчетливо заметны торчащие соски. Звезда балета под снимком написала, что жить «по полной» это прекрасно, снабдив сообщение множеством хэштегов.
Знаменитость комментарии под публикацией отключила, это связано, скорей всего из-за того, что недоброжелатели часто засыпали танцовщицу негативными отзывами. Фото в течение двух дней смогло собрать более 6 тысяч отметок «Мне нравится».
Анастасия Волочкова, являющаяся известной отечественной балериной, обнародовала публикацию, на которой она запечатлена в Пхукете на берегу моря. Танцовщица в одной салатовой футболке сидит возле маленькой статуэтки женщины с раскинутыми руками. Из-под футболки с разрезом в районе декольте отчетливо заметны торчащие соски. Звезда балета под снимком написала, что жить «по полной» это прекрасно, снабдив сообщение множеством хэштегов.
Знаменитость комментарии под публикацией отключила, это связано, скорей всего из-за того, что недоброжелатели часто засыпали танцовщицу негативными отзывами. Фото в течение двух дней смогло собрать более 6 тысяч отметок «Мне нравится».