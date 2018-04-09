Анастасия Волочкова показала торчащие соски на снимке из Таиланда

Анастасия Волочкова, являющаяся известной отечественной балериной, обнародовала публикацию, на которой она запечатлена в Пхукете на берегу моря. Танцовщица в одной салатовой футболке сидит возле маленькой статуэтки женщины с раскинутыми руками. Из-под футболки с разрезом в районе декольте отчетливо заметны торчащие соски. Звезда балета под снимком написала, что жить «по полной» это прекрасно, снабдив сообщение множеством хэштегов.Знаменитость комментарии под публикацией отключила, это связано, скорей всего из-за того, что недоброжелатели часто засыпали танцовщицу негативными отзывами. Фото в течение двух дней смогло собрать более 6 тысяч отметок «Мне нравится».