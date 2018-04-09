Audi сделала реальную версию виртуального гиперкара

Audi e-tron Vision Gran Turismo стилистически повторяет гоночную версию Audi 90 Quattro IMSA GTO, которую выпустили в 1989 году. Транспортное средство оснащается тремя электродвигателями (один на передней, а два на задней оси). Суммарная отдача силового агрегата составляет 816 лошадей. Электрокар массой 1450 кг может до первой «сотни» разгоняться за 2,5 секунды. Спортпротип имеет полный привод и систему контроля вектора тяги.Виртуальная e-tron Vision Gran Turismo уже доступна для скачивания. Публичный дебют реального авто состоится в Риме в рамках итальянского этапа очередного чемпионата Формулы-E. Концепт-кар выступит непосредственно как «гоночное такси».