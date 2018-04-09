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Audi сделала реальную версию виртуального гиперкара

Audi представила электрический спортивный прототип e-tron Vision Gran Turismo непосредственно для видеоигрушки Gran Turismo Sport. В рамках тестового полигона марки в Нойбурге вместе с презентацией виртуального авто состоялся дебют реальной версии концепт-кара.

Audi сделала реальную версию виртуального гиперкара


Audi e-tron Vision Gran Turismo стилистически повторяет гоночную версию Audi 90 Quattro IMSA GTO, которую выпустили в 1989 году. Транспортное средство оснащается тремя электродвигателями (один на передней, а два на задней оси). Суммарная отдача силового агрегата составляет 816 лошадей. Электрокар массой 1450 кг может до первой «сотни» разгоняться за 2,5 секунды. Спортпротип имеет полный привод и систему контроля вектора тяги.

Виртуальная e-tron Vision Gran Turismo уже доступна для скачивания. Публичный дебют реального авто состоится в Риме в рамках итальянского этапа очередного чемпионата Формулы-E. Концепт-кар выступит непосредственно как «гоночное такси».
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:45
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