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Беременная Анастасия Костенко страдает из-за сильной отечности

Беременная супруга бывшего мужа Ольги Бузовой на днях пожаловалась своим фанатам, что несмотря на то, что находится в середине второго триместра, ее уже одолевает сильная отечность.

По словам Анастасии Костенко, ей не помогает даже купленная на размер больше обувь.

Беременная Анастасия Костенко страдает из-за сильной отечности

«Будто я чемпион по воздушно-водному спорту, суть которого: выпить вечером 10 литров воды, затем сесть в самолёт и продолжить пить ещё 5 литров», - описала свое состояние она.

Отметим, что после того, как супруги Тарасовы официально подтвердили свой статус будущих родителей, Настя начала вести в своем микроблоге рубрику #обеременности, в которой она подробно рассказывает о том, как протекает ее положение.

При этом практически каждая публикация девушки сопровождается массой гневных комментариев, которые по большому счету пишут озлобленные поклонники Ольги Бузовой, продолжая считать Костенко виновной в разводе своей любимицы.

Беременная Анастасия Костенко страдает из-за сильной отечности

Третья супруга Дмитрия Тарасова заявила, что ей понадобилось очень много времени, дабы научиться не воспринимать все близко к сердцу и принимать во внимание исключительно конструктивную критику.

Более того, модель пришла к выводу, что по-настоящему слушать необходимо только своих родных и близких, которые знают ее не первый год и действительно могут посоветовать и даже раскритиковать, если потребуется.

Будущая мама призналась, что никогда не сможет понять людей, которые целенаправленно идут на ее страницу, чтобы оставить свой ничем не обоснованный гневный пост, подчеркнув, что иногда их блокирует ее двоюродная сестра.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:29
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