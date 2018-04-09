Эксперты: под давлением новых санкций рубль станет еще более уязвимым

По сообщению экспертов, рубль в очередной раз отправился в еще более резкое снижение вслед за котировками нефти. Национальная валюта снизилась в цене на 47 копеек (к американскому доллару) и на 76 копеек по отношению к евро. Специалисты поясняют это воздействием двух факторов: из-за нефти, и из-за новостей про санкции введенные Конгрессом США против ряда госкомпаний России, бизнесменов и частных фирм российских олигархов.На бирже Гонконга обвалились акции "Росала" Олега Дерипаски на 40%. В результате таких тенденций, российская экономика не будет больше буфером рубля, когда положение нацвалюты все больше будет зависеть от цен на углеводороды, которая имеет высокую волатильность с перспективой снижения.