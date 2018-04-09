АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Эксперты: под давлением новых санкций рубль станет еще более уязвимым

В 2018 году происходит очередная волна затоваривания нефтью, как это было в 2014 году, что ведет к обвалу цен. Одновременно США расширяют санкции против российского бизнеса и госкомпаний. Все эти обстоятельства ведут к постепенному снижению курса рубля, считают экономисты.

По сообщению экспертов, рубль в очередной раз отправился в еще более резкое снижение вслед за котировками нефти. Национальная валюта снизилась в цене на 47 копеек (к американскому доллару) и на 76 копеек по отношению к евро. Специалисты поясняют это воздействием двух факторов: из-за нефти, и из-за новостей про санкции введенные Конгрессом США против ряда госкомпаний России, бизнесменов и частных фирм российских олигархов.

Эксперты: под давлением новых санкций рубль станет еще более уязвимым


На бирже Гонконга обвалились акции "Росала" Олега Дерипаски на 40%. В результате таких тенденций, российская экономика не будет больше буфером рубля, когда положение нацвалюты все больше будет зависеть от цен на углеводороды, которая имеет высокую волатильность с перспективой снижения.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно закатила истерику, надеясь на свадьбу
Модернизированный кроссовер Renault Kadjar
Американский ухажер сделал предложение Элине
Ольга Рапунцель призвала всех своих подписчиц
Кэтрин Зета-Джонс посоревновалась с дочерью в
Марго Овсянникова попыталась закрутить роман с
Стартовали продажи седана Toyota Levin в
Анастасия Волочкова показала торчащие соски на
Таисия Повалий представила песню на стихи Михаила
Эксперты: под давлением новых санкций рубль
Лена Миро возмущена тем, что Ксения Собчак
В компании Ravon рассказали о причинах
Прокуратура настоятельно просит Лондон выдать
Беременная Анастасия Костенко страдает из-за
В сети появились первые изображения
«Русалу» грозит дефолт из-за санкций жестких
NASA показало кратер Матара на Марсе с
Алена Водонаева не может найти приличное жилье в
Анастасия Волочкова показала фото своего любимого
Максим Галкин почтил память матери, которая
Эксперты составили ТОП-10 самых долговечных авто
Эксперт рассказал, кто и зачем атаковал сирийскую
Хейтеры высмеяли большие уши Маргариты Марсо
Телескоп Hubble обнаружил световое «кольцо
На Ямале СК проводит проверку после избиения
Сергей Челобанов опять оказался в центре скандала
В сети появилась информация о «заряженных»
Астрономы обнаружили уникальное скопление редких
Ученые из Чили возмущены исследованием гуманоида
В сеть выложили первые фотографии хардкорной
Просмотреть все новости